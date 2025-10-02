Оккупанты будут наказывать "непокорных" украинцев: внедряют новые репрессии

На временно оккупированных территориях захватчики прибегают к новым запугиваниям, чтобы создать иллюзию, якобы люди полностью поддерживают оккупационную власть.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупанты на ВОТ готовят репрессии против родителей, чьи дети учатся в украинских школах онлайн. Аналитики Центра отмечают, что захватчики прибегают к шантажу людей — угрожают лишением родительских прав. Цель таких репрессий – заставить детей посещать российские школы и постоянно подпитывать кремлевской пропагандой.

По данным Центра, глава оккупационной администрации Каховского округа на оккупированной части Херсонщины Павел Филипчук накануне заявил, что более 200 детей в округе не посещают российские школы. Дети продолжают учиться в украинских школах онлайн. Филипчук призвал оккупационную полицию привлекать родителей к ответственности, штрафовать и лишать родительских прав.

"Такие действия очередное свидетельство атмосферы страха и запугивания, которую россияне создают на оккупированных территориях, чтобы заставить всех жителей потреблять пропаганду и сформировать иллюзию тотальной поддержки людьми оккупационной власти, — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в TikTok распространяются видео, в которых звучат призывы к "миру любой ценой". В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эти видео созданы с использованием искусственного интеллекта для продвижения нарратива.

Аналитики Центра объяснили, что цель такой кампании – снизить готовность общества к сопротивлению, дискредитировать мобилизационный процесс и создать впечатление усталости от войны и безнадежности.



