“Опиратися російській агресії немає сенсу”: чому насправді почастішали заклики припинити війну

У TikTok поширюються відео, у яких звучать заклики до “миру за будь-яку ціну”. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ці відео створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу.

“У таких роликах, під виглядом гумору чи зважених аргументів, поширюють твердження, що опір російській агресії нібито не має сенсу, а єдиний вихід — погодитися на поступки й припинити війну. У таких відео викривлюються причини війни, підмінюються поняття відповідальності та оборони, а капітуляція показується як “прагматичне рішення”, — повідомили у ЦПД.

Аналітики Центру пояснили, що мета такої кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності.

“Навіть якщо такі відео оформлені як “жарти” чи “побутові історії”, вони несуть чітко спрямований вплив і використовуються в інформаційних кампаніях проти України”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що акаунти, які поширюють подібні відео, невдовзі припинять своє існування.

У ЦПД нагадали, що писав про подібну серію відео, створених ШІ з метою дискредитації мобілізаційного процесу.

