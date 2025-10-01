logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Опиратися російській агресії немає сенсу": чому насправді почастішали заклики припинити війну
“Опиратися російській агресії немає сенсу”: чому насправді почастішали заклики припинити війну

У Центрі протидії дезінформації повідомили про інформаційну кампанія проти України

1 жовтня 2025, 20:45
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У TikTok поширюються відео, у яких звучать заклики до “миру за будь-яку ціну”. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ці відео створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу.

“Опиратися російській агресії немає сенсу”: чому насправді почастішали заклики припинити війну

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

“У таких роликах, під виглядом гумору чи зважених аргументів, поширюють твердження, що опір російській агресії нібито не має сенсу, а єдиний вихід — погодитися на поступки й припинити війну. У таких відео викривлюються причини війни, підмінюються поняття відповідальності та оборони, а капітуляція показується як “прагматичне рішення”, — повідомили у ЦПД. 

Аналітики Центру пояснили, що мета такої кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності.

“Навіть якщо такі відео оформлені як “жарти” чи “побутові історії”, вони несуть чітко спрямований вплив і використовуються в інформаційних кампаніях проти України”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що акаунти, які поширюють подібні відео, невдовзі припинять своє існування.

У ЦПД нагадали, що  писав про подібну серію відео, створених ШІ з метою дискредитації мобілізаційного процесу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.

Такий прогноз озвучив спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.  За його словами обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0gizSx2vEcPaps7MW9py2wF5NJh751nGwFDsCd4x3r4SD9mmZJGVjUHmL49nLsUcDl
