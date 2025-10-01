“Опиратися російській агресії немає сенсу”: чому насправді почастішали заклики припинити війну

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У TikTok поширюються відео, у яких звучать заклики до “миру за будь-яку ціну”. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ці відео створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Аналітики Центру пояснили, що мета такої кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності.
У Центрі зазначили, що акаунти, які поширюють подібні відео, невдовзі припинять своє існування.
У ЦПД нагадали, що писав про подібну серію відео, створених ШІ з метою дискредитації мобілізаційного процесу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.
Такий прогноз озвучив спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових.