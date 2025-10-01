"Сопротивляться российской агрессии нет смысла": почему на самом деле участились призывы прекратить войну

В TikTok распространяются видео, в которых звучат призывы к "миру любой ценой". В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эти видео созданы с использованием искусственного интеллекта для продвижения нарратива.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"В таких роликах, под видом юмора или взвешенных аргументов, распространяют утверждение, что сопротивление российской агрессии якобы не имеет смысла, а единственный выход — согласиться на уступки и прекратить войну. В таких видео искажаются причины войны, подменяются понятия ответственности и обороны, а капитуляция показывается как прагматическое решение, — сообщили в ЦПД.

Аналитики Центра объяснили, что цель такой кампании – снизить готовность общества к сопротивлению, дискредитировать мобилизационный процесс и создать впечатление усталости от войны и безнадежности.

"Даже если такие видео оформлены как "шутки" или "бытовые истории", они несут четко направленное влияние и используются в информационных кампаниях против Украины", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что аккаунты, распространяющие подобные видео, скоро прекратят свое существование.

В ЦПД напомнили, что писал о подобной серии видео, созданных ИИ с целью дискредитации мобилизационного процесса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, кроме боевых фронтов появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет об расстоянии в 20-50 км от границы.

Такой прогноз озвучил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных.



