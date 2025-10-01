"Сопротивляться российской агрессии нет смысла": почему на самом деле участились призывы прекратить войну

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В TikTok распространяются видео, в которых звучат призывы к "миру любой ценой". В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эти видео созданы с использованием искусственного интеллекта для продвижения нарратива.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Аналитики Центра объяснили, что цель такой кампании – снизить готовность общества к сопротивлению, дискредитировать мобилизационный процесс и создать впечатление усталости от войны и безнадежности.
В Центре отметили, что аккаунты, распространяющие подобные видео, скоро прекратят свое существование.
В ЦПД напомнили, что писал о подобной серии видео, созданных ИИ с целью дискредитации мобилизационного процесса.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, кроме боевых фронтов появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет об расстоянии в 20-50 км от границы.
Такой прогноз озвучил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных.