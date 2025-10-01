Росія буде повністю знищувати інфраструктуру: озвучено загрозливий прогноз

В Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Такий прогноз озвучив спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових.

“Йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента. При цьому, якщо війна на основних фронтах зупиниться, то війна на “тилових фронтах” буде тривати”, — зазначив він.

Експерт пояснив, що ці “тилові фронти” воюють в основному БПЛА, ракетами, РСЗО, КАБами.

За його словами, потрібно провести максимальну підготовку:

вивчати відео ударів ворога та намагатися захистити ключові об'єкти,

розробляти системи місцевого раннього оповіщення про загрози, як для військових, так і для цивільних,

виявляти підрозділи ворога та контратакувати їх,

будувати системи РЕБ та системи активного захисту від БПЛА (ППО, турелі, перехоплювачі, МВГ тощо),

будувати захищені ланцюги логістики та укриттів для військових на цій території.

Експерт резюмував: чим далі ми відсуваємо сторону ворога, тим менше буде рухатися наша.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами колишнього радника ОП Олексія Арестовича, Захід вирішив збільшити постачання зброї Україні, щоб змусити Росію погодитися на мир. Він зазначив, що Путін відхилив пропозицію Трампа щодо миру в Україні.



