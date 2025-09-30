Захід зробив нову ставку: Арестович шокував реальними планами Трампа щодо війни в Україні

Намагання завершити війну в Україні дипломатичним шляхом, швидше за все, на даному етапі припинилися. Захід вирішив зробити іншу ставку — змусити Росію відступити.

Олексій Арестович. Фото з відкритих джерел

Такий прогноз висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Він нагадав, що Путін не прийняв пропозицію Трампа щодо завершення війни, вирішивши продовжити військовим шляхом вирішувати свої завдання.

“Завдання Трампа – не програти Китаю. Проте розгромна поразка України у війні також не додасть очок лідеру Заходу. Тому було ухвалено рішення надати Україні зброю та гроші. Мета — уповільнити російський наступ і зробити продовження війни для РФ надто дорогим. Тим самим провчити Китай, натиснувши на Росію, яку розглядають як проксі-силу КНР. У тому числі це частина помсти Путіну за те, що він відкинув пропозицію миру”, — пояснив плати Заходу Арестович.

За словами колишнього радника, багато зброї та грошей може не принести очікуваного ефекту, адже це не вирішує проблему комплектації підрозділів особовим складом.

“Росія повільно, але збільшує угруповання, а українське військо повільно тане. При цьому рівень організації в Україні та компетенції влади також не зростають. Це — головні проблеми та небезпеки для України”, — пояснив Арестович.

За його словами, зброю та гроші даватимуть, щоб спробувати змусити РФ зупинитися. Це не про розгром Росії чи відвоювання територій. Арестович пояснив: від Росії чекають, щоб у Москві математично порахувавши перспективи, вирішили піти на мир на цьому етапі.

Однак Арестович нагадав, що Путін може заручитися підтримкою Китаю та Північної Кореї та піти на ескалацію.

