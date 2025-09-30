logo_ukra

Росія фактично анонсувала нову операцію в Польщі: що відомо про плани Кремля
НОВИНИ

Росія фактично анонсувала нову операцію в Польщі: що відомо про плани Кремля

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів про плани Кремля

30 вересня 2025, 13:53
У Центрі протидії дезінформації попередили про можливу підготовку заходу диверсійно-розвідувальної групи РФ в Польщу. 

Росія фактично анонсувала нову операцію в Польщі: що відомо про плани Кремля

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши ДРГ, та спробувати проникнути на територію Польщі. У Росії, як зазначив він, фактично анонсували власні плани. 

“Головна мета операцій з дронами в небі країн НАТО, а також можлива майбутня спроба заходу ДРГ росіян — перевірка реакції Альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України", — пояснив він.

Зазначимо, що російські медіа поширюють інформацію від Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР), нібито Україна готує нову масштабну провокацію. Повідомляється, що буцімто українські спецслужби спільно з польськими колегами розробляють операцію з інсценування затримання на території Польщі диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ), яка нібито складається з російських і білоруських військовослужбовців.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Захід раніше сколихнула поява дронів у повітряному просторі європейських країн. 

Експерт з технологій зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов висвітлив ситуацію із загадковими дронами над Європою. За його словами, БПЛА не з'являються з нізвідки. Пояснив, що вони або прилітають здалеку повітрям, і цей маршрут чітко фіксує ППО НАТО. Або запускаються локально по країнах якимись "ДРГ". Однак ніякої інформації про це все немає. Експерт припустив, що запуск був з бортів морських суден Росії з акваторії Балтійського моря. Експерт зазначив, що всі фіксації БПЛА відзначені в країнах, що знаходяться недалеко від Росії — ніяких кейсів в Іспанії або Італії.




Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9849
