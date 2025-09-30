Росія фактично анонсувала нову операцію в Польщі: що відомо про плани Кремля

У Центрі протидії дезінформації попередили про можливу підготовку заходу диверсійно-розвідувальної групи РФ в Польщу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши ДРГ, та спробувати проникнути на територію Польщі. У Росії, як зазначив він, фактично анонсували власні плани.

“Головна мета операцій з дронами в небі країн НАТО, а також можлива майбутня спроба заходу ДРГ росіян — перевірка реакції Альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України", — пояснив він.

Зазначимо, що російські медіа поширюють інформацію від Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР), нібито Україна готує нову масштабну провокацію. Повідомляється, що буцімто українські спецслужби спільно з польськими колегами розробляють операцію з інсценування затримання на території Польщі диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ), яка нібито складається з російських і білоруських військовослужбовців.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Захід раніше сколихнула поява дронів у повітряному просторі європейських країн.

Експерт з технологій зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов висвітлив ситуацію із загадковими дронами над Європою. За його словами, БПЛА не з'являються з нізвідки. Пояснив, що вони або прилітають здалеку повітрям, і цей маршрут чітко фіксує ППО НАТО. Або запускаються локально по країнах якимись "ДРГ". Однак ніякої інформації про це все немає. Експерт припустив, що запуск був з бортів морських суден Росії з акваторії Балтійського моря. Експерт зазначив, що всі фіксації БПЛА відзначені в країнах, що знаходяться недалеко від Росії — ніяких кейсів в Іспанії або Італії.



