Россия фактически анонсировала новую операцию в Польше: что известно о планах Кремля

В Центре противодействия дезинформации предупредили о возможной подготовке операции диверсионно-разведывательной группы РФ в Польше.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия может попробовать прочность польской границы, заслав ДРГ, и попытаться проникнуть на территорию Польши. У России, как отметил он, фактически анонсировали собственные планы.

"Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная предстоящая попытка мероприятия ДРГ россиян — проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины", — пояснил он.

Отметим, что российские медиа распространяют информацию от Службы внешней разведки России (СВР), что Украина якобы готовит новую масштабную провокацию. Сообщается, что украинские спецслужбы совместно с польскими коллегами разрабатывают операцию по инсценировке задержания на территории Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая якобы состоит из российских и белорусских военнослужащих.

Эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов осветил ситуацию с загадочными дронами над Европой. По его словам, БПЛА не появляются из ниоткуда. Объяснил, что они либо прилетают издалека по воздуху, и этот маршрут четко фиксирует ПВО НАТО. Или запускаются локально по странам какими-то "ДРГ". Однако никакой информации об этом нет. Эксперт предположил, что запуск был с бортов морских судов России по акватории Балтийского моря. Эксперт отметил, что все фиксации БПЛА отмечены в странах, находящихся недалеко от России – никаких кейсов в Испании или Италии.



