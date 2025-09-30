Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Центре противодействия дезинформации предупредили о возможной подготовке операции диверсионно-разведывательной группы РФ в Польше.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия может попробовать прочность польской границы, заслав ДРГ, и попытаться проникнуть на территорию Польши. У России, как отметил он, фактически анонсировали собственные планы.
Отметим, что российские медиа распространяют информацию от Службы внешней разведки России (СВР), что Украина якобы готовит новую масштабную провокацию. Сообщается, что украинские спецслужбы совместно с польскими коллегами разрабатывают операцию по инсценировке задержания на территории Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая якобы состоит из российских и белорусских военнослужащих.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что Запад ранее всколыхнуло появление дронов в воздушном пространстве европейских стран.
Эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов осветил ситуацию с загадочными дронами над Европой. По его словам, БПЛА не появляются из ниоткуда. Объяснил, что они либо прилетают издалека по воздуху, и этот маршрут четко фиксирует ПВО НАТО. Или запускаются локально по странам какими-то "ДРГ". Однако никакой информации об этом нет. Эксперт предположил, что запуск был с бортов морских судов России по акватории Балтийского моря. Эксперт отметил, что все фиксации БПЛА отмечены в странах, находящихся недалеко от России – никаких кейсов в Испании или Италии.