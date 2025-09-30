Запад сделал новую ставку: Арестович шокировал реальными планами Трампа по войне в Украине

Попытки завершить войну в Украине дипломатическом путем, скорее всего, на данном этапе прекратились. Запад решил сделать другую ставку — заставить Россию отступить.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Такой прогноз высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Он напомнил, что Путин не принял предложение Трампа по завершению войны, решив продолжить военным путем решать свои задачи.

"Задача Трампа — не проиграть Китаю. Однако разгромное поражение Украины в войне также не добавит очков лидеру Запада. Поэтому было принято решение предоставить Украине оружие и деньги. Цель — замедлить российское наступление и сделать продолжение войны для РФ слишком дорогим. Тем самым проучить Китай, нажав на Россию, рассматриваемую как прокси-силу КНР. В том числе, это часть мести Путину за то, что он отверг предложение мира”, — объяснил платы Запада Арестович.

По словам бывшего советника, много оружия и денег могут не принести ожидаемого эффекта, ведь это не решает проблему комплектации подразделений личным составом.

"Россия медленно, но увеличивает группировку, а украинское войско медленно тает. При этом уровень организации в Украине и компетенции власти также не растут. Это главные проблемы и опасности для Украины", — пояснил Арестович.

По его словам, оружие и деньги будут давать, чтобы попытаться заставить РФ остановиться. Это не о разгроме России или отвоевании территорий. Арестович объяснил: от России ждут, чтобы в Москве математически посчитав перспективы, решили пойти на мир на этом этапе.

Однако Арестович напомнил, что Путин может получить поддержку Китая и Северной Кореи и пойти на эскалацию.

