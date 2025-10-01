Россия будет полностью уничтожать инфраструктуру: озвучен угрожающий прогноз

В Украине, кроме боевых фронтов, появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет о расстоянии в 20-50 км от границы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Такой прогноз озвучил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных.

"Речь идет об уничтожении телекоммуникаций, энергетики, логистики, газового сегмента. При этом, если война на основных фронтах остановится, то война на "тыловых фронтах" будет продолжаться", — отметил он.

Эксперт объяснил, что эти "тыловые фронты" воюют в основном БПЛА, ракетами, РСЗО, КАБами.

По его словам, нужно провести максимальную подготовку:

изучать видео ударов врага и пытаться защитить ключевые объекты,

разрабатывать системы местного раннего оповещения об угрозах, как военных, так и гражданских,

выявлять подразделения врага и контратаковать их,

строить системы РЭБ и системы активной защиты от БПЛА (ПВО, турели, перехватчики, МВГ и т.п.),

строить защищенные цепи логистики и укрытий для военных этой территории.

Эксперт резюмировал: чем дальше мы отодвигаем сторону врага, тем меньше будет двигаться наша.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам бывшего советника ОП Алексея Арестовича, Запад решил увеличить поставки оружия Украине, чтобы заставить Россию согласиться на мир. Он отметил, что Путин отклонил предложение Трампа по миру в Украине.



