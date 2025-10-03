"РФ уничтожила 20 грузовиков с ударными дронами ВСУ": что известно

Россияне коверкают информацию и манипулируют фактами, чтобы выдать хоть что-то за успехи армии РФ. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы уничтожении россиянами фур ВСУ с беспилотниками.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что Минобороны РФ заявило, что "Искандеры-М" и "Герань-2" якобы уничтожили 20 грузовиков, перевозивших ударные БПЛА ВСУ, и 60 украинских военных. Министерство обороны РФ даже опубликовало соответствующее видео, будто "доказательство" поражения грузовиков.

В Центре противодействия дезинформации отметили, на самом деле в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, перевозившие зерновые культуры. Из-за атаки погиб 47-летний водитель гражданского транспорта. Такую информацию сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

"Фейк о "грузовиках из БпЛА" и "уничтоженных" украинских военных — это попытка оправдать очередной удар по гражданским объектам и скрыть факт гибели гражданского. Кроме того, даже их "доказательства" фактически подтверждают военное преступление, а не оправдывают его, поскольку на кадрах виден именно гражданский транспорт, без "грузовиков с дронами", и военных", — резюмировали в Центре.

