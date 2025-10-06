logo

Настоящий "русский мир": в Кремле резко изменили решение по оккупированным территориям

На восстановление оккупированных территорий Россия уменьшает финансирование

6 октября 2025, 17:21
Кречмаровская Наталия

Россия, несмотря на громкие заявления о восстановлении оккупированных регионов, уменьшает бюджет на ремонт. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в проекте Госбюджета РФ на 2026 год предусмотрено урезание финансирования федеральной программы "Восстановление инфраструктуры и содействие экономическому развитию" для оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Расходы сократят почти на 10% – на 32,4 млрд рублей (примерно 386 млн долл.).

Настоящий "русский мир": в Кремле резко изменили решение по оккупированным территориям

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

Наибольшее сокращение запланировано в сфере жилищного строительства, ремонта домов и объектов ЖКХ (минус 22%). Также существенно уменьшено финансирование ремонта дорог и восстановление коммунальной инфраструктуры.

"Это очередное подтверждение, что кремлевское "восстановление" оккупированных территорий — фикция для пропаганды. Россия сама уничтожила целые населенные пункты, довела инфраструктуру до критического состояния, а теперь сокращает затраты на ее восстановление", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра объяснили, что характерный пример – это взрыв газа в многоэтажке в городе Хрустальный (ранее Красный Луч) в Луганской области.

"Такие инциденты — следствие деградации систем жизнеобеспечения оккупированных городов, которые власть, назначенная Кремлем, не способна ни удерживать, ни восстановить", — пояснили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне коверкают информацию и манипулируют фактами, чтобы выдать хоть что-то за успехи армии РФ. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы уничтожении россиянами фур ВСУ с беспилотниками.




