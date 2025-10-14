logo

Зеленский заявил о шансе закончить войну в Украине: детали

Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может быть завершена через активное лидерство США и партнеров.

14 октября 2025, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может быть завершена, если в мирный процесс будет активно вовлечено лидерство Соединенных Штатов и других партнеров. Об этом глава государства сообщил по окончании войны между Израилем и ХАМАС, отметив, что этот опыт может послужить положительным примером и для Европы.

Зеленский заявил о шансе закончить войну в Украине: детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что полученный мирный толчок от завершения конфликта на Ближнем Востоке нужно задействовать и для окончания войны в Украине.

"Сейчас когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно роль США в глобальных мирных процессах является определяющей. По его словам, шаги, которые Вашингтон предпринял для урегулирования конфликта в Газе, могут быть эффективными и для прекращения российской агрессии против Украины.

"Важно, что Президенту Трампу удалось реализовать необходимые вещи для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение", — заявил Зеленский.

По словам президента, Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор. Как пояснил Зеленский, это может стать "самой надежной основой для мира в нашем регионе".

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16498
