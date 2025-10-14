Зеленский заявил о шансе закончить войну в Украине: детали

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может быть завершена, если в мирный процесс будет активно вовлечено лидерство Соединенных Штатов и других партнеров. Об этом глава государства сообщил по окончании войны между Израилем и ХАМАС, отметив, что этот опыт может послужить положительным примером и для Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что полученный мирный толчок от завершения конфликта на Ближнем Востоке нужно задействовать и для окончания войны в Украине.
Президент подчеркнул, что именно роль США в глобальных мирных процессах является определяющей. По его словам, шаги, которые Вашингтон предпринял для урегулирования конфликта в Газе, могут быть эффективными и для прекращения российской агрессии против Украины.
По словам президента, Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор. Как пояснил Зеленский, это может стать "самой надежной основой для мира в нашем регионе".
