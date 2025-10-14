Эти две минимальные цели ставит Путин для окончания войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин определил для себя две минимальные цели, без достижения которых не готов закончить войну против Украины. Об этом заявил доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вадим Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что первая и главная цель Путина в войне против Украины состоит во взятии под полный контроль Донбасса. Другой целью российского диктатора политолог называет создание так называемого "чебурнета", то есть изолированного российского интернета, который позволит Кремлю еще больше контролировать информационное пространство страны.

"Путин ставит перед собой две минимальные цели для завершения войны. Первая — это полный контроль над Донбассом. Вторая — это построение так называемого "чебурнета" в РФ. И первая, и вторая задача для него чрезвычайно сложна. Но без внешнего влияния представить себе, что Путин просто так начнет завершать войну, — невозможно", — отметил Денисенко.

Политолог убежден, что нет сил, способных заставить Кремль прекратить агрессию против Украины. По словам Денисенко, США теоретически могли бы повлиять на Путина военными средствами, например с помощью ракет Tomahawk, которые могут разрушить российскую нефтеэкспортную инфраструктуру.

Кроме того, по его мнению, у Китая тоже есть потенциал остановить войну, однако он находится в состоянии эскалации с США, поэтому пока не готов к конструктивному участию в урегулировании конфликта.

"Когда Китай подключится к переговорному процессу по Украине — этот вопрос повис в воздухе, и мы не понимаем, как дальше будут развиваться события. Уже сейчас понятно, что каких-либо быстрых решений по линии США — Китай мы не увидим", — пояснил политолог.

По его словам, именно отношения между Вашингтоном и Пекином будут определять, сможет ли международное сообщество оказывать эффективное давление на Москву. Однако Денисенко уверяет, что сейчас говорить о готовности Путина к миру — это самообман.

