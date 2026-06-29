Як Путін відповість на удари по Криму: на Заході озвучили тривожне попередження

Українські удари по окупованому Криму можуть спровокувати нову хвилю ескалації з боку Росії. Про це пише британське видання The Telegraph, яке проаналізувало можливі сценарії реакції Кремля на активізацію атак по військовій та інфраструктурній цілі на півострові.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У матеріалі The Telegraph зазначають, що Крим залишається однією з головних стратегічних точок у війні Росії проти України та водночас символом ширшого конфлікту Москви із Заходом. Після анексії 2014 року Росія закріпила контроль над півостровом без прямого військового втручання НАТО. Тоді реакція Заходу обмежилася санкціями та дипломатичним тиском, що, за оцінкою журналістів, могло зміцнити переконання Кремля у безкарності таких дій.

Однак після початку повномасштабної війни у 2022 році ситуація кардинально змінилася. Україна системно завдає ударів по військових об’єктах у Криму, використовуючи дрони та інші засоби ураження, що ускладнює роботу російської армії на півострові.

The Telegraph звертає увагу, що удари по Криму відбуваються на тлі зростаючих проблем Росії з інформаційним контролем над війною. Українські безпілотники дедалі частіше досягають цілей навіть на території РФ, включно з великими містами. За оцінкою видання, це ускладнює спроби Путіна підтримувати образ "контрольованої та успішної операції" для внутрішньої аудиторії.

Головне занепокоєння аналітиків полягає в тому, що подальші удари по Криму можуть підштовхнути Путіна до більш радикальної відповіді. Серед можливих сценаріїв називають посилення ракетних атак по українських містах або демонстративні кроки ядерного характеру. Водночас у виданні підкреслюють, що такі ризики створюють новий рівень напруги не лише для України, а й для західних союзників, які продовжують підтримувати Київ.

"Лідери НАТО, які зустрінуться в Анкарі наступного місяця, мають бути готовими до можливого протистояння з Москвою – і це також стосується Дональда Трампа", — підсумували у виданні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Крим здригався від вибухів 29 червня. Пожежа біля Керченського мосту, удар по підстанції та блекаут.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.