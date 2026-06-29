Как Путин ответит на удары по Крыму: на Западе озвучили тревожное предупреждение

Украинские удары по оккупированному Крыму могут спровоцировать новую волну эскалации со стороны России. Об этом пишет британское издание The Telegraph, проанализировавшее возможные сценарии реакции Кремля на активизацию атак по военной и инфраструктурной цели на полуострове.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале The Telegraph отмечают, что Крым остается одной из главных стратегических точек в войне России против Украины и одновременно символом более широкого конфликта Москвы с Западом. После аннексии 2014 года Россия закрепила контроль над полуостровом без прямого военного вмешательства НАТО. Тогда реакция Запада ограничилась санкциями и дипломатическим давлением, что, по оценке журналистов, могло укрепить убеждение Кремля в безнаказанности таких действий.

Однако после начала полномасштабной войны в 2022 году ситуация кардинально поменялась. Украина системно наносит удары по военным объектам в Крыму, используя дроны и другие средства поражения, что затрудняет работу российской армии на полуострове.

The Telegraph обращает внимание, что удары по Крыму происходят на фоне растущих проблем России с информационным контролем над войной. Украинские беспилотники все чаще достигают целей даже на территории РФ, включая крупные города. По оценке издания, это усложняет попытки Путина поддерживать образ "контролируемой и успешной операции" для внутренней аудитории.

Главное беспокойство аналитиков состоит в том, что дальнейшие удары по Крыму могут подтолкнуть Путина к более радикальному ответу. Среди возможных сценариев называют усиление ракетных атак по украинским городам или демонстративные шаги ядерного характера. В то же время, в издании подчеркивают, что такие риски создают новый уровень напряжения не только для Украины, но и для западных союзников, которые продолжают поддерживать Киев.

"Лидеры НАТО, которые встретятся в Анкаре в следующем месяце, должны быть готовы к возможному противостоянию с Москвой — и это также касается Дональда Трампа", — подытожили в издании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Крым содрогался от взрывов 29 июня. Пожар возле Керченского моста, удар по подстанции и блекаут.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.