Ядерні погрози Путіна: чому Кремль знову говорить про зброю масового ураження

Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін знову озвучив ядерні погрози, заявивши, що у 2026 році закінчить дію остання угода між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями (ДСНО). Кремль стверджує, що "готовий відповісти на будь-які загрози", використовуючи "військово-технічні заходи".
Російський диктатор Володимир Путін
За словами українського військового та блогера Кирила Сазонова, ці заяви не демонстрація сили, а свідчення слабкості Кремля.
Договір про скорочення стратегічних озброєнь (New START) був підписаний у 2010 році. Він зобов’язував обидві сторони США та Росію обмежувати кількість ядерних боєзарядів і носіїв. Закінчення його дії у 2026 році означатиме відсутність будь-яких формальних обмежень на стратегічні арсенали двох країн.
Втім, як вказав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, Росія використовує тему ядерної зброї передусім як інструмент шантажу й тиску на Захід, намагаючись замаскувати власні військові проблеми в Україні.
