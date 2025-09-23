Ядерные угрозы Путина: почему Кремль снова говорит об оружии массового поражения

Рубрики
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин снова озвучил ядерные угрозы, заявив, что в 2026 году закончит действие последнее соглашение между США и Россией о контроле над стратегическими наступательными вооружениями (ДСНВ). Кремль утверждает, что "готов ответить на любые угрозы", используя "военно-технические меры".
По словам украинского военного и блоггера Кирилла Сазонова, эти заявления не демонстрация силы, а свидетельство слабости Кремля.
Договор о сокращении стратегических вооружений (New START) был подписан в 2010 году. Он обязывал обе стороны США и Россию ограничивать количество ядерных боезарядов и носителей. Окончание его действия в 2026 году будет означать отсутствие каких-либо формальных ограничений на стратегические арсеналы двух стран.
Впрочем, как указал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия использует тему ядерного оружия, прежде всего, как инструмент шантажа и давления на Запад, пытаясь замаскировать собственные военные проблемы в Украине.
