У Зеленського відреагували на ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив наміри РФ про вихід з договору про ядерне озброєння ДСНО після його закінчення у 2026 році. Таким чином, Москва знімає з себе будь-які зобов’язання щодо ядерної зброї, які існували перед США. Керівник офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові ядерні погрози Путіна.

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак відреагував на заяви Путіна та назвав такий крок черговою спробою російського диктатора посіяти страх. За його словами, Москва вкотре показує своє небажання йти до деескалації.

"Пропаганда страху від путіна. Нічого нового росіяни не придумали. Замість миру — пошук ескалації у всьому. Це лікується виключно силовими методами", — вказує Єрмак.

Подібним чином відреагував на ядерні погрози Путіна керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, у Кремлі вибрали спеціально дату озвучити погрози напередодні Генасамблеї ООН.

"путін — це верхівка російських когнітивних та інформаційних операцій. Анонс його заяв напередодні Генасамблеї ООН — це саме інформаційна стратегія Росії. Вони хочуть, щоб в кулуарах у Нью-Йорку говорили з огляду на його слова", — вказує Коваленко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін під час заяви про закінчення дії ДСНО сказав про готовність Росії відповісти "на будь-які стратегічні погрози військово-технічними заходами".

Також "Коментарі" писали, що таке ДСНО - Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.