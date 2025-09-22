У Зеленского отреагировали на ядерные угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил намерения РФ о выходе из договора о ядерном вооружении ДСНВ после его окончания в 2026 году. Таким образом, Москва снимает с себя какие-либо обязательства по ядерному оружию, которые существовали перед США. Глава офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые ядерные угрозы Путина.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак отреагировал на заявления Путина и назвал такой шаг очередной попыткой российского диктатора посеять страх. По его словам, Москва еще раз показывает свое нежелание идти к деэскалации.

"Пропаганда страха от путина. Ничего нового россияне не придумали. Вместо мира – поиск эскалации во всем. Это лечится исключительно силовыми методами", – указывает Ермак.

Подобным образом отреагировал на ядерные угрозы Путина руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, в Кремле выбрали специально дату озвучить угрозы накануне Генассамблеи ООН.

"Путин – это верхушка российских когнитивных и информационных операций. Анонс его заявлений накануне Генассамблеи ООН – это именно информационная стратегия России. Они хотят, чтобы в кулуарах в Нью-Йорке говорили учитывая его слова", — указывает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин во время заявления об окончании действия ДСНВ сказал о готовности России ответить "на любые стратегические угрозы военно-техническими мерами".

Также "Комментарии" писали, что такое ДСНВ - Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.



