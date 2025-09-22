logo

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского отреагировали на ядерные угрозы Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского отреагировали на ядерные угрозы Путина

Ермак назвал новые ядерные угрозы Путина очередной пропагандой страха от России.

22 сентября 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил намерения РФ о выходе из договора о ядерном вооружении ДСНВ после его окончания в 2026 году. Таким образом, Москва снимает с себя какие-либо обязательства по ядерному оружию, которые существовали перед США. Глава офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые ядерные угрозы Путина.

У Зеленского отреагировали на ядерные угрозы Путина

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак отреагировал на заявления Путина и назвал такой шаг очередной попыткой российского диктатора посеять страх. По его словам, Москва еще раз показывает свое нежелание идти к деэскалации.

"Пропаганда страха от путина. Ничего нового россияне не придумали. Вместо мира – поиск эскалации во всем. Это лечится исключительно силовыми методами", – указывает Ермак.

Подобным образом отреагировал на ядерные угрозы Путина руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, в Кремле выбрали специально дату озвучить угрозы накануне Генассамблеи ООН.

"Путин – это верхушка российских когнитивных и информационных операций. Анонс его заявлений накануне Генассамблеи ООН – это именно информационная стратегия России. Они хотят, чтобы в кулуарах в Нью-Йорке говорили учитывая его слова", — указывает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин во время заявления об окончании действия ДСНВ сказал о готовности России ответить "на любые стратегические угрозы военно-техническими мерами".

Также "Комментарии" писали, что такое ДСНВ - Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости