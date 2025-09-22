В Україні відреагували на "важливу" заяву Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував "важливу" заяву російського диктатора Володимира Путіна. На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який вказав на причину, чому у Москві анонсували виступ очільника Кремля на 22 вересня.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко зауважив, що виступ Путіна запланований спеціально перед Генеральною асамблеєю ООН. На думку керівника ЦПД, таким чином російський диктатор просуває свою інформаційну операцію.

"путін — це верхівка російських когнітивних та інформаційних операцій. Анонс його заяв напередодні Генасамблеї ООН — це саме інформаційна стратегія Росії. Вони хочуть, щоб в кулуарах у Нью-Йорку говорили з огляду на його слова. Звісно ж, не з трибун, бо вирішується все завжди в кулуарах", — вказує Коваленко.

За словами Коваленка, Путін своєю заявою буде намагатися вплинути на рішення Заходу, проте російський диктатор не знає остаточних позицій інших лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа та керівника КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо обʼєднати це з винищувачами над Естонією та дронами рф в країнах НАТО, путін спробує вплинути на Захід. Але важливо ж тут інше — він не знає, про що Трамп говорив із Сі. Судячи з активності путіна, керівник сировинного придатку Китаю під назвою росія побоюється невідомості", — додав Коваленко.

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочалася 9 вересня 2025 року. Тиждень загальних дебатів заплановано на 23-30 вересня у Нью-Йорку.

