В Україні відреагували на "важливу" заяву Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував "важливу" заяву російського диктатора Володимира Путіна. На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який вказав на причину, чому у Москві анонсували виступ очільника Кремля на 22 вересня.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Андрій Коваленко зауважив, що виступ Путіна запланований спеціально перед Генеральною асамблеєю ООН. На думку керівника ЦПД, таким чином російський диктатор просуває свою інформаційну операцію.
За словами Коваленка, Путін своєю заявою буде намагатися вплинути на рішення Заходу, проте російський диктатор не знає остаточних позицій інших лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа та керівника КНР Сі Цзіньпіна.
80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочалася 9 вересня 2025 року. Тиждень загальних дебатів заплановано на 23-30 вересня у Нью-Йорку.
