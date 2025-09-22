В Украине отреагировали на "важное" заявление Путина

Рубрики
Спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал "важное" заявление российского диктатора Владимира Путина. На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указавший на причину, почему в Москве анонсировали выступление главы Кремля на 22 сентября.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отметил, что выступление Путина запланировано специально перед Генеральной ассамблеей ООН. По мнению руководителя ЦПД, таким образом, российский диктатор продвигает свою информационную операцию.
По словам Коваленко, Путин своим заявлением будет пытаться повлиять на решение Запада, однако российский диктатор не знает окончательных позиций других лидеров, включая президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина.
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 9 сентября 2025 года. Неделя всеобщих дебатов запланирована на 23-30 сентября в Нью-Йорке.
