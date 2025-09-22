В Украине отреагировали на "важное" заявление Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал "важное" заявление российского диктатора Владимира Путина. На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указавший на причину, почему в Москве анонсировали выступление главы Кремля на 22 сентября.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отметил, что выступление Путина запланировано специально перед Генеральной ассамблеей ООН. По мнению руководителя ЦПД, таким образом, российский диктатор продвигает свою информационную операцию.

"Путин – это верхушка российских когнитивных и информационных операций. Анонс его заявлений накануне Генассамблеи ООН – это именно информационная стратегия России. Они хотят, чтобы в кулуарах в Нью-Йорке говорили учитывая его слова. Конечно, не с трибун, потому что решается все всегда в кулуарах", — указал глава ЦПД.

По словам Коваленко, Путин своим заявлением будет пытаться повлиять на решение Запада, однако российский диктатор не знает окончательных позиций других лидеров, включая президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина.

"Если объединить это с истребителями над Эстонией и дронами России в странах НАТО, путин попытаются повлиять на Запад. Но важно же тут другое — он не знает, о чем Трамп говорил с Си. Судя по активности путина, руководитель сырьевого придатка Китая под названием Россия опасается неизвестности", — считает Коваленко.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 9 сентября 2025 года. Неделя всеобщих дебатов запланирована на 23-30 сентября в Нью-Йорке.

