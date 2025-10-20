logo_ukra

Зеленський заявив, що Україна наблизилась до закінчення війни
НОВИНИ

Зеленський заявив, що Україна наблизилась до закінчення війни

Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Він відзначив роль Дональда Трампа у мирних зусиллях.

20 жовтня 2025, 10:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна разом із міжнародними партнерами наблизилася до потенційного закінчення війни з Росією. За його словами, цьому сприяють дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа, який прагне досягти миру на хвилі своїх успіхів у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

Зеленський заявив, що Україна наблизилась до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський, під час виступу перед журналістами, сказав, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, адже масштаби війни та рівень застосованих засобів значно перевищують інші сучасні конфлікти.

"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти значно сильнішого противника, і саме тому швидко завершити цю війну неможливо. Водночас Зеленський вважає, що нині з’явились реальні передумови для миру.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", — заявив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що у світовій політиці формується потужний запит на завершення війни, і Україна активно використовує цей момент для посилення тиску на Росію, як військовими, так і дипломатичними засобами. За його словами, кроки щодо ракет "Томагавк", "дійсно підтискають Росію".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дві мінімальні цілі, які ставить Путін для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про шанс закінчити війну в Україні.



