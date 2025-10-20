Зеленський заявив, що Україна наблизилась до закінчення війни

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна разом із міжнародними партнерами наблизилася до потенційного закінчення війни з Росією. За його словами, цьому сприяють дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа, який прагне досягти миру на хвилі своїх успіхів у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський, під час виступу перед журналістами, сказав, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, адже масштаби війни та рівень застосованих засобів значно перевищують інші сучасні конфлікти.
Президент зазначив, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти значно сильнішого противника, і саме тому швидко завершити цю війну неможливо. Водночас Зеленський вважає, що нині з’явились реальні передумови для миру.
Зеленський також повідомив, що у світовій політиці формується потужний запит на завершення війни, і Україна активно використовує цей момент для посилення тиску на Росію, як військовими, так і дипломатичними засобами. За його словами, кроки щодо ракет "Томагавк", "дійсно підтискають Росію".
