Зеленський заявив, що Україна наблизилась до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна разом із міжнародними партнерами наблизилася до потенційного закінчення війни з Росією. За його словами, цьому сприяють дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа, який прагне досягти миру на хвилі своїх успіхів у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський, під час виступу перед журналістами, сказав, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, адже масштаби війни та рівень застосованих засобів значно перевищують інші сучасні конфлікти.

"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти значно сильнішого противника, і саме тому швидко завершити цю війну неможливо. Водночас Зеленський вважає, що нині з’явились реальні передумови для миру.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", — заявив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що у світовій політиці формується потужний запит на завершення війни, і Україна активно використовує цей момент для посилення тиску на Росію, як військовими, так і дипломатичними засобами. За його словами, кроки щодо ракет "Томагавк", "дійсно підтискають Росію".

