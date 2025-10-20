Зеленский заявил, что Украина приблизилась к окончанию войны

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вместе с международными партнерами приблизилась к потенциальному окончанию войны с Россией. По его словам, этому способствуют дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, стремящегося достичь мира на волне своих успехов в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский, выступая перед журналистами, сказал, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, ведь масштабы войны и уровень примененных средств значительно превышают другие современные конфликты.
Президент отметил, что украинская армия уже более трех лет ведет боевые действия против более сильного противника, и именно поэтому быстро завершить эту войну невозможно. В то же время, Зеленский считает, что сейчас появились реальные предпосылки для мира.
Зеленский также сообщил, что в мировой политике формируется мощный запрос на завершение войны, и Украина активно использует этот момент для усиления давления на Россию как военными, так и дипломатическими средствами. По его словам, шаги по ракетам "Томагавк", "действительно поджимают Россию".
