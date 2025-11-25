«Я хотів би, щоб його збили»: міністр оборони Румунії прокоментував перетин кордону російським дроном

Румунські та німецькі військові льотчики мали намір збити дрон, який перетнув кордон країни під час масованої російської атаки по Україні 25 листопада.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну. Фото: з відкритих джерел

Винищувачі були підняті по тривозі й мали дозвіл на ураження, розповів міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну під час відвідування 57-ї авіабази "Міхаїл Когелнічану", повідомляє видання Agerpres.

Міністр підтвердив, що російський безпілотник без бойової частини знайшли у румунському повіті Васлуй у місцевості Пуєшті.

"Стався новий проліт російського дрона, нова провокація Росії проти Румунії — дрон, який мали намір збити румунська армія та німецькі винищувачі Eurofighter", — сказав Моштяну.

Міністр оборони вирішив перервати поїздку на авіабазу та повернутися до Бухареста, щоб координувати ситуацію.

"Я поговорю з німецькими пілотами, які виконували місію, трохи пізніше. Двічі пара винищувачів Eurofighter була піднята з сьомої години ранку. Між цими двома підйомами також були підняті F-16 з бази Борча — румунські літаки", — зазначив Моштеану.

При цьому міністр зізнався, що хотів би, аби дрон збили. Однак, літаки не відкривали вогонь, а дрон впав через втрату керування або через закінчення пального.

"Його могли б знищити, якби всі умови були виконані. Пілоти мали його побачити, зайти в атаку, захопити на радар і мати можливість випустити ракету. Якби ці умови були виконані, його могли б збити. Як бачимо, це знову не вдалося. Я хотів би, щоб вони його збили", — сказав міністр Моштеану.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські ударні безпілотники під час масованої нічної атаки на Україну могли перетнути кордон та залетіти у повітряний простір Румунії та Молдови.

Пізніші видання "Коментарі" писало, що цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, чотири дрони вилетіли до сусідніх Молдови та Румунії. Зафіксовано точний час їх прольотів.