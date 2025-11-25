«Я хотел бы, чтобы его сбили»: министр обороны Румынии прокомментировал пересечение границы дроном РФ

Румынские и немецкие военные летчики намеревались сбить дрон, пересекший границу страны во время массированной российской атаки по Украине 25 ноября.

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну. Фото: из открытых источников

Истребители были подняты по тревоге и имели разрешение на поражение, рассказал министр обороны Румынии Ионуц Моштяну во время посещения 57-й авиабазы "Михаил Когелничана", сообщает издание Agerpres.

Министр подтвердил, что российский беспилотник без боевой части был найден в румынском уезде Васлуй в местности Пуешти.

"Случился новый пролет российского дрона, новая провокация России против Румынии — дрон, который намеревались сбить румынская армия и немецкие истребители Eurofighter", — сказал Моштяну.

Министр обороны решил прервать поездку на авиабазу и вернуться в Бухарест, чтобы координировать ситуацию.

"Я поговорю с немецкими пилотами, выполнявшими миссию, чуть позже. Дважды пара истребителей Eurofighter была поднята с семи часов утра. Между этими двумя подъемами также были подняты F-16 с базы Борча – румынские самолеты", – отметил Моштеану.

При этом министр признался, что хотел бы, чтобы дрон сбили. Однако самолеты не открывали огонь, а дрон упал из-за потери управления или из-за окончания горючего.

"Его могли бы уничтожить, если все условия были выполнены. Пилоты должны были его увидеть, зайти в атаку, захватить на радар и иметь возможность выпустить ракету. Если бы эти условия были исполнены, его могли бы сбить. Как видим, это снова не удалось. Я бы хотел, чтобы они его сбили", — сказал министр Моштеану.

Как сообщал портал "Комментарии", российские ударные беспилотники во время массированной ночной атаки на Украину могли пересечь границу и залететь в воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Позже издание "Комментарии" писало, что эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. По его словам, четыре дрона вылетели в соседние Молдову и Румынию. Зафиксировано точное время их пролетов.