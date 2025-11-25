РФ випустила по Україні 22 ракети та понад 460 дронів: Зеленський назвав основні цілі ворога

Російські загарбники вночі та вранці 25 листопада застосували проти України 22 ракети різних типів, у тому числі аеробалістичні. Випустили також понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські "Шахеди".

Наслідки удару РФ по Україні. Фото: з відкритих джерел

Основний напрямок російського удару вночі – Київ та область. Є також руйнування на Одещині. Там РФ вдарила по портах, продовольству та інфраструктурі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким", — зазначив президент.

Загарбники також завдали ударів по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі російських окупантів — енергетика і все, що забезпечує життя.

Підтверджено, що чотири дрони вилетіли до сусідніх Молдови та Румунії. За словами президента, зафіксовано точний час їх прольотів.

"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч на 25 листопада Київ знову пережив масовану атаку з боку РФ. Окупанти застосували дрони та різні типи ракет, що призвело до численних руйнувань і людських втрат. Уже зранку російські війська повторили удар, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер", через що ситуація в місті залишалася вкрай напруженою.