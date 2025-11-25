Є загиблі і страшні руйнування: нові подробиці страшного обстрілу РФ Києва

У ніч на 25 листопада Київ знову пережив масовану атаку з боку РФ. Окупанти застосували дрони та різні типи ракет, що призвело до численних руйнувань і людських втрат. Уже зранку російські війська повторили удар, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер", через що ситуація в місті залишалася вкрай напруженою.

Фото: з відкритих джерел

О 7:35 Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Святошинському районі постраждали щонайменше двоє людей. Крім того, у Дарницькому районі зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.

Близько 7:25 Повітряні сили попередили про повторну ракетну атаку — у напрямку столиці рухалися "Кинджали" та "Іскандери". Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Святошинському районі постраждало нежитлове приміщення, де під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники працюють на місці, розбираючи зруйновані конструкції.

О 6:45 ДСНС повідомила про тяжкі наслідки нічного удару. У Дніпровському районі ракета влучила у дев’ятиповерхівку. Загинули двоє мешканців, шестеро отримали поранення. Рятувальники евакуювали 17 людей, серед них троє дітей. Вогонь, який охопив верхні поверхи, вдалося локалізувати.

За оновленою інформацією ДСНС, загалом у результаті нічної атаки загинуло двоє людей та семеро постраждали. З-під завалів врятували 18 людей, включно з трьома дітьми.

У Печерському районі ракета пошкодила 22-поверховий будинок, зруйновано частину 4-го, 5-го та 7-го поверхів. Пожежу на одному з поверхів ліквідували, тривають роботи з демонтажу небезпечних елементів.

У Дніпровському районі підтверджено ще одне влучання по житловому будинку. Руйнування та пожежа охопили 6–7 поверхи. Врятовано 17 мешканців, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують пошук людей, які можуть залишатися під завалами.

