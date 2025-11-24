ЗСУ постануть перед непростим вибором: стало відомо про небезпеку "мирного плану"

У будь-якому форматі можливого мирного договору між Україною та Росією, ймовірно, міститиметься пункт про лімітування чисельності українських Збройних сил. Таку думку висловив військовий аналітик Михайло Жирохов в ефірі Radio NV, наголосивши, що подібні обмеження можуть стати частиною політичних домовленостей, незалежно від того, як би цього не хотіла українська сторона.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, нині обговорюється європейська пропозиція, яка передбачає можливість встановлення максимальної чисельності армії на рівні близько 800 тисяч військовослужбовців. Утім, цифра у 600 тисяч, озвучена в деяких інших ініціативах, за словами Жирохова, має не зовсім зрозуміле походження та потребує уточнень.

Він також нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення Україна мала близько 250 тисяч військових у складі ЗСУ. Однак важливим питанням є те, чи поширюватимуться можливі майбутні обмеження виключно на Збройні сили, чи зачеплять і інші силові структури — наприклад, МВС, Нацгвардію або інші формування, що виконують оборонні функції.

Експерт підкреслив, що країни мають різні способи адаптації до подібних вимог. Як приклад він навів Радянський Союз, який у період дії міжнародних лімітів просто переводив повітряно-десантні дивізії до прикордонних військ і змінював їм формальну приналежність, аби штучно зменшити чисельність регулярної армії. Таким чином, зазначив Жирохов, відлік персоналу може здійснюватися дуже по-різному, і є чимало механізмів для маневру.

Тим часом у ЗМІ з’являються пропозиції мирних планів, де наголошується на неприпустимості обмеження оборонного потенціалу України. Так, The Telegraph повідомляє, що європейський варіант угоди передбачає заборону на будь-які ліміти щодо ЗСУ чи оборонної промисловості. А Financial Times підкреслює, що подібне урізання армії може розглядатися як пряме втручання в суверенітет країни. Попри це, навіть можливе скорочення чисельності на третину все одно залишило б Україну власницею однієї з найпотужніших армій регіону, що перевищує військовий потенціал більшості європейських держав.

Як вже писали "Коментарі", низка положень мирного плану щодо завершення війни в Україні, який представили США та Росія, потребує суттєвого доопрацювання, оскільки частина пропозицій є неприйнятною. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.