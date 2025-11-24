ВСУ предстанут перед непростым выбором: стало известно об опасности "мирного плана"

В любом формате возможного мирного договора между Украиной и Россией, вероятно, будет содержаться пункт о лимитировании численности украинских Вооруженных сил. Такое мнение высказал военный аналитик Михаил Жирохов в эфире Radio NV, подчеркнув, что подобные ограничения могут стать частью политических договоренностей, независимо от того, как бы этого ни хотела украинская сторона.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, сейчас обсуждается европейское предложение, предусматривающее возможность установления максимальной численности армии на уровне около 800 тысяч военнослужащих. Впрочем, цифра в 600 тысяч, озвученная в других инициативах, по словам Жирохова, имеет не совсем понятное происхождение и нуждается в уточнениях.

Он также напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения у Украины было около 250 тысяч военных в составе ВСУ. Однако важным вопросом является то, будут ли возможные будущие ограничения распространяться исключительно на Вооруженные силы, или затронут и другие силовые структуры — например, МВД, Нацгвардию или другие формирования, выполняющие оборонные функции.

Эксперт подчеркнул, что страны имеют разные способы адаптации к подобным требованиям. В качестве примера он привел Советский Союз, который в период действия международных лимитов просто переводил воздушно-десантные дивизии в пограничные войска и изменял им формальную принадлежность, чтобы искусственно уменьшить численность регулярной армии. Таким образом, отметил Жирохов, отсчет персонала может производиться очень по-разному, и есть немало механизмов для маневра.

Между тем, в СМИ появляются предложения мирных планов, где отмечается недопустимость ограничения оборонного потенциала Украины. Так, The Telegraph сообщает, что европейский вариант соглашения предусматривает запрет на любые лимиты по ВСУ или оборонной промышленности. Financial Times подчеркивает, что подобное урезание армии может рассматриваться как прямое вмешательство в суверенитет страны. Несмотря на это, даже возможное сокращение численности на треть все равно оставило бы Украину владелицей одной из мощнейших армий региона, превышающей военный потенциал большинства европейских государств.

Как уже писали "Комментарии", ряд положений мирного плана по завершению войны в Украине, который представили США и Россия, требует существенной доработки, поскольку часть предложений неприемлема. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.