Есть погибшие и страшные разрушения: новые подробности страшного обстрела РФ Киева

В ночь на 25 ноября Киев снова пережил массированную атаку со стороны РФ. Оккупанты применили дроны и различные типы ракет, что привело к многочисленным разрушениям и человеческим потерям. Уже утром российские войска повторили удар, использовав ракеты Кинжал и Искандер, из-за чего ситуация в городе оставалась крайне напряженной.

Фото: из открытых источников

В 7:35 Киевская городская военная администрация сообщила, что в Святошинском районе пострадали по меньшей мере два человека. Кроме того, в Дарницком районе зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.

Около 7:25 Воздушные силы предупредили о повторной ракетной атаке – в направлении столицы двигались "Кинжалы" и "Искандеры". Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе пострадало нежилое помещение, где под завалами могут находиться люди. Спасатели работают на месте, разбирая разрушенные конструкции.

В 6:45 ГСЧС сообщила о тяжелых последствиях ночного удара. В Днепровском районе ракета попала в девятиэтажку. Погибли двое жителей, шестеро получили ранения. Спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе трое детей. Огонь, охвативший верхние этажи, удалось локализовать.

По обновленной информации ГСЧС, в результате ночной атаки погибли два человека и семеро пострадали. Из-под завалов спасли 18 человек, включая трех детей.

В Печерском районе ракета повредила 22-этажное здание, разрушена часть 4-го, 5-го и 7-го этажей. Пожар на одном из этажей был ликвидирован, продолжаются работы по демонтажу опасных элементов.

В Днепровском районе подтверждено еще одно попадание по жилому дому. Разрушение и пожар охватили 6-7 этажа. Спасены 17 жителей, среди них трое детей. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут оставаться под завалами.

