РФ выпустила по Украине 22 ракеты и более 460 дронов: Зеленский назвал основные цели врага

Российские захватчики ночью и утром 25 ноября применили против Украины 22 ракеты разных типов, в том числе аэробалистические. Выпустили также более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские "Шахеды".

Последствия удара РФ по Украине. Фото: из открытых источников

Основное направление российского удара ночью – Киев и область. Есть также разрушение в Одесской области. Там РФ ударила по портам, продовольствию и инфраструктуре. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас в Киеве на местах российских ударов работают наши спасатели. Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. По состоянию на данный момент известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шести погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким", — отметил президент.

Захватчики также нанесли удары по Днепропетровщине, Харьковщине, Черниговщине и Черкасщине. Главные цели российских оккупантов – энергетика и все, что обеспечивает жизнь.

Подтверждено, что четыре дрона вылетели в соседние Молдову и Румынию. По словам президента, зафиксировано точное время их пролетов.

"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизнь. Оружие и ПВО – важные, равно как важное санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас – чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Благодарю всех, кто с Украиной", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 25 ноября Киев снова пережил массированную атаку со стороны РФ. Оккупанты применили дроны и различные типы ракет, что привело к многочисленным разрушениям и человеческим потерям. Уже утром российские войска повторили удар, используя ракеты "Кинжал" и "Искандер", из-за чего ситуация в городе оставалась крайне напряженной.