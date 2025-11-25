Під час атаки на Україну Росія атакувала дронами ще дві країни: деталі

Російські ударні безпілотники під час масованої нічної атаки на Україну могли перетнути кордон та залетіти у повітряний простір Румунії та Молдови. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"Кілька російських БПЛА в Одеській області на кордоні з Молдовою, можливий перетин державного кордону", — зазначили у Повітряних силах.

У ВСУ також поінформували, що один російський безпілотник, ймовірно, перетнув кордон з Румунією.

Варто нагадати, що 22 листопада Румунія піднімала пару винищувачів F-16 на тлі російської атаки дронів на Одещині сьогодні вночі, 22 листопада.

Крім того, в ніч на 11 листопада Румунія привела в готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів українськими портами на Дунаї.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 25 листопада Київська область знову пережила масштабну атаку російських сил. Під вогнем опинилися Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Рятувальники поінформували, що вибухи було зафіксовано у кількох населених пунктах, проте наслідки ударів виявилися особливо руйнівними для Білої Церкви. Так, у місті пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. У момент атаки в ньому знаходилися десятки людей, частина з них ховалась у підвальному приміщенні, яке використовувалося як укриття.

Рятувальникам вдалося оперативно евакуювати 46 мешканців, серед них діти та люди похилого віку. На жаль, постраждала 14-річна дитина, якій медики надають допомогу. Ще чотири житлові будинки зруйновано повністю, а уламки пошкоджених конструкцій продовжують ліквідовуватися.



