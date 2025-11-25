Во время атаки на Украину Россия атаковала дронами еще две страны: детали

Российские ударные беспилотники во время массированной ночной атаки на Украину могли пересечь границу и залететь в воздушное пространство Румынии и Молдовы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"Несколько российских БпЛА в Одесской области на границе с Молдовой, возможно пересечение государственной границы", — отметили в Воздушных силах.

В ВСУ также проинформировали, что один российский беспилотник предположительно пересек границу с Румынией.

Стоит напомнить, что 22 ноября Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области сегодня ночью, 22 ноября.

Кроме того, в ночь на 11 ноября Румыния привела в готовность системы противовоздушной обороны из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 ноября Киевская область снова пережила масштабную атаку российских сил. Под огнем оказались Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Спасатели проинформировали, что взрывы были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, однако последствия ударов оказались особенно разрушительными для Белой Церкви. Так, в городе поврежден четырехэтажный жилой дом. В момент атаки в нем находились десятки людей, часть из них пряталась в подвальном помещении, которое использовалось как укрытие.

Спасателям удалось оперативно эвакуировать 46 жителей, среди них дети и пожилые люди. К сожалению, пострадал 14-летний ребенок, которому медики оказывают помощь. Еще четыре жилых дома разрушены полностью, а обломки поврежденных конструкций продолжают ликвидироваться.



