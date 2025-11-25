Киевщина в руинах: спасатели показали последствия атаки россиян

В ночь на 25 ноября Киевская область снова пережила масштабную атаку российских сил. Под огнем оказались Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Удар по Киевской области. Фото: из открытых источников

Спасатели проинформировали, что взрывы были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, однако последствия ударов оказались особенно разрушительными для Белой Церкви.

Так, в городе поврежден четырехэтажный жилой дом. В момент атаки в нем находились десятки людей, часть из них пряталась в подвальном помещении, которое использовалось как укрытие.

Спасателям удалось оперативно эвакуировать 46 жителей, среди них дети и пожилые люди. К сожалению, пострадал 14-летний ребенок, которому медики оказывают помощь. Еще четыре жилых дома разрушены полностью, а обломки поврежденных конструкций продолжают ликвидироваться.

Для поддержки людей, которые остались без жилья, на месте работают команды ГСЧС и Общества Красного Креста. Развернуты палатки для обогрева, пострадавшим предоставляют теплую одежду, горячие напитки и необходимую гуманитарную помощь. Кроме того, работают психологи ГСЧС, которые помогают жителям справиться со стрессом и пережитым шоком.

Спасатели продолжают разбор завалов и фиксацию повреждений в близлежащих домах. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с 24 на 25 ноября Киев переживает одну из самых интенсивных комбинированных атак за последнее время. Россия ударила по столице сразу несколькими типами вооружения – крылатыми ракетами "Калибр", аэробалистическими "Кинжалами" и ударными дронами. Над городом работала украинская противовоздушная оборона, однако в результате падения обломков в столице возникли разрушения и пожары.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы начались внезапно и раздавались волнами. Жителей призвали немедленно переходить в укрытие, ведь ракеты продолжали двигаться в направлении Киева.



