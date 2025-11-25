Київщина у руїнах: рятувальники показали наслідки атаки росіян

У ніч проти 25 листопада Київська область знову пережила масштабну атаку російських сил. Під вогнем опинилися Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Удар по Київській області. Фото: з відкритих джерел

Рятувальники поінформували, що вибухи було зафіксовано у кількох населених пунктах, проте наслідки ударів виявилися особливо руйнівними для Білої Церкви.

Так, у місті пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. У момент атаки в ньому знаходилися десятки людей, частина з них ховалась у підвальному приміщенні, яке використовувалося як укриття.

Рятувальникам вдалося оперативно евакуювати 46 мешканців, серед них діти та люди похилого віку. На жаль, постраждала 14-річна дитина, якій медики надають допомогу. Ще чотири житлові будинки зруйновано повністю, а уламки пошкоджених конструкцій продовжують ліквідовуватися.

Для підтримки людей, які залишилися без житла, на місці працюють команди ДСНС та Товариства Червоного Хреста. Розгорнуті намети для обігріву, постраждалим надають теплий одяг, гарячі напої та необхідну гуманітарну допомогу. Крім того, працюють психологи ДСНС, які допомагають мешканцям впоратися зі стресом та пережитим шоком.

Рятувальники продовжують розбір завалів та фіксацію пошкоджень у прилеглих будинках. Роботи продовжуватимуться до повної ліквідації наслідків атаки.

Мер Віталій Кличко повідомив, що вибухи почалися раптово та лунали хвилями. Мешканців закликали негайно переходити в укриття, адже ракети продовжували рухатись у напрямку Києва.



