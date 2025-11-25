Массированная российская атака по Киеву: есть попадание в жилой дом

В ночь с 24 на 25 ноября Киев переживает одну из самых интенсивных комбинированных атак за последнее время. Россия ударила по столице сразу несколькими типами вооружения — крылатыми ракетами "Калибр", аэробалистическими "Кинжалами" и ударными дронами. Над городом работала украинская противовоздушная оборона, однако в результате падения обломков в столице возникли разрушения и пожары.

Российская атака по Киеву

Мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы начались внезапно и раздавались волнами. Жителей призвали немедленно переходить в укрытие, ведь ракеты продолжали двигаться в направлении Киева.

По словам мэра, над Оболонским районом фиксировали вражеские БПЛА, а параллельно столице летели новые ракеты. Из-за массированной атаки в нескольких районах Киева наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.

Пожары и разрушения на Печерске

Наибольшие повреждения получил Печерский район. По предварительным данным, обломки сбитых целей попали в 22-этажный жилой дом. Пожары возникли на нескольких уровнях — между 4–7 и 6–7 этажами.



На место сразу прибыли спасатели, полиция и медики.

Продолжается эвакуация жильцов дома. Спасатели работают в сложных условиях — часть конструкций повреждена, дома задымлены и локальные обвалы.

Атака продолжается: призыв к киевлянам оставаться в укрытиях

Городские власти подчеркивают, что опасность еще не миновала. Воздушная тревога продолжается, в городе до сих пор зафиксированы отдельные пролеты ракет и дронов. Кличко снова призвал всех оставаться в укрытиях к официальному сигналу "отбой".



