Масована російська атака по Києву: є влучання в житловий будинок

У ніч із 24 на 25 листопада Київ переживає одну з найінтенсивніших комбінованих атак за останній час. Росія ударила по столиці одразу кількома типами озброєння — крилатими ракетами "Калібр", аеробалістичними "Кинджалами" та ударними дронами. Над містом працювала українська протиповітряна оборона, однак унаслідок падіння уламків у столиці виникли руйнування та пожежі.

Російська атака по Києву

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вибухи почалися раптово й лунали хвилями. Мешканців закликали негайно переходити в укриття, адже ракети продовжували рухатися в напрямку Києва.

За словами мера, над Оболонським районом фіксували ворожі БПЛА, а паралельно до столиці летіли нові ракети. Через масовану атаку в кількох районах Києва спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням.

Пожежі та руйнування на Печерську

Найбільші пошкодження отримав Печерський район. За попередніми даними, уламки збитих цілей влучили у 22-поверховий житловий будинок. Пожежі виникли на кількох рівнях — приблизно між 4–7 та 6–7 поверхами.



На місце одразу прибули рятувальники, поліція та медики.

Триває евакуація мешканців будинку. Рятувальники працюють у складних умовах — частина конструкцій пошкоджена, у будинку задимлення та локальні обвали.

Атака триває: заклик до киян залишатися в укриттях

Міська влада наголошує, що небезпека ще не минула. Повітряна тривога триває, у місті досі зафіксовані окремі прольоти ракет і дронів. Кличко знову закликав усіх залишатися в укриттях до офіційного сигналу "відбій".



