logo_ukra

BTC/USD

118625

ETH/USD

4372.2

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вже скоро в Криму буде спекотно: що готує Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Вже скоро в Криму буде спекотно: що готує Україна

Sky News пише про те, що Україна може здійснити "великий напад на Крим"

2 жовтня 2025, 08:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

До зими Україна може здійснити “якусь велику атаку на Крим”. Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

Вже скоро в Криму буде спекотно: що готує Україна

Крим. Фото: із відкритих джерел

Експерт звернув увагу на глибокі удари українців по Криму. На думку аналітика, вони зараз можуть бути підготовкою до наступу. Навіть атака на Керченський міст, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключеним, додає він.

Кларк наголосив на тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму.

“Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше”, — зауважив Кларк.

Військовий аналітик наголосив, що вже кінця місяця погода стане холодною, вологою та сніжною, але він вважає. Втім, переконаний Кларк, українці все ще можуть мати козирі у рукаві.

“Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як справи в Україні”, — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські спецназівці уразили станцію радіолокації російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться в Криму. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Також видання "Коментарі" повідомляло — з тимчасово окупованого Криму надходять тривожні повідомлення про "непросту ситуацію" з паливом, у мережі публікують відео з величезними чергами на заправках.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини