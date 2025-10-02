Вже скоро в Криму буде спекотно: що готує Україна

До зими Україна може здійснити “якусь велику атаку на Крим”. Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Експерт звернув увагу на глибокі удари українців по Криму. На думку аналітика, вони зараз можуть бути підготовкою до наступу. Навіть атака на Керченський міст, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключеним, додає він.

Кларк наголосив на тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму.

“Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше”, — зауважив Кларк.

Військовий аналітик наголосив, що вже кінця місяця погода стане холодною, вологою та сніжною, але він вважає. Втім, переконаний Кларк, українці все ще можуть мати козирі у рукаві.

“Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як справи в Україні”, — додав він.

