logo_ukra

BTC/USD

112868

ETH/USD

4142.91

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Завдавати ударів по Криму буде простіше: що ССО вивели з ладу на півострові
commentss НОВИНИ Всі новини

Завдавати ударів по Криму буде простіше: що ССО вивели з ладу на півострові

ССО дронами вивели з ладу радар комплексу С-400 у Криму

30 вересня 2025, 11:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські спецназівці вразили станцію радіолокації російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться в Криму. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Завдавати ударів по Криму буде простіше: що ССО вивели з ладу на півострові

ЗРК С-400 "Тріумф". Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що дорога система ППО ворога була нейтралізована ударними дронами ССО.

"Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елемента спостереження та наведення вся система втрачає свою боєздатність", — йдеться у повідомленні військових.

Підрозділи ССО продовжують завдавати значних поразок ворогові, прискорюючи його неможливість ведення подальших бойових дій.

Варто зазначити, станція радіолокації (РЛС) зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" є ключовим елементом російської системи ППО. Вона призначена для виявлення та супроводу різних повітряних цілей – від літаків та крилатих ракет до балістичних боєприпасів та інших об'єктів.

РЛС С-400 відрізняється великою дальністю виявлення — до 600 км, що дозволяє виявляти загрози на значній відстані та оперативно на них реагувати. Система здатна одночасно обробляти велику кількість цілей, забезпечуючи ефективну інтеграцію коїться з іншими засобами ППО.

Комплекс використовує кілька типів ракет для ураження об'єктів на різних дистанціях та висотах, що дозволяє боротися з багатозадачними та різнорідними загрозами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські спецназівці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України. Про що говорять систематичні удари по авіації РФ у Криму? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини