Завдавати ударів по Криму буде простіше: що ССО вивели з ладу на півострові

Українські спецназівці вразили станцію радіолокації російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться в Криму. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

ЗРК С-400 "Тріумф". Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що дорога система ППО ворога була нейтралізована ударними дронами ССО.

"Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елемента спостереження та наведення вся система втрачає свою боєздатність", — йдеться у повідомленні військових.

Підрозділи ССО продовжують завдавати значних поразок ворогові, прискорюючи його неможливість ведення подальших бойових дій.

Варто зазначити, станція радіолокації (РЛС) зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" є ключовим елементом російської системи ППО. Вона призначена для виявлення та супроводу різних повітряних цілей – від літаків та крилатих ракет до балістичних боєприпасів та інших об'єктів.

РЛС С-400 відрізняється великою дальністю виявлення — до 600 км, що дозволяє виявляти загрози на значній відстані та оперативно на них реагувати. Система здатна одночасно обробляти велику кількість цілей, забезпечуючи ефективну інтеграцію коїться з іншими засобами ППО.

Комплекс використовує кілька типів ракет для ураження об'єктів на різних дистанціях та висотах, що дозволяє боротися з багатозадачними та різнорідними загрозами.

