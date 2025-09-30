Завдавати ударів по Криму буде простіше: що ССО вивели з ладу на півострові

Рубрики
Українські спецназівці вразили станцію радіолокації російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться в Криму. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
ЗРК С-400 "Тріумф". Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що дорога система ППО ворога була нейтралізована ударними дронами ССО.
Підрозділи ССО продовжують завдавати значних поразок ворогові, прискорюючи його неможливість ведення подальших бойових дій.
Варто зазначити, станція радіолокації (РЛС) зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" є ключовим елементом російської системи ППО. Вона призначена для виявлення та супроводу різних повітряних цілей – від літаків та крилатих ракет до балістичних боєприпасів та інших об'єктів.
РЛС С-400 відрізняється великою дальністю виявлення — до 600 км, що дозволяє виявляти загрози на значній відстані та оперативно на них реагувати. Система здатна одночасно обробляти велику кількість цілей, забезпечуючи ефективну інтеграцію коїться з іншими засобами ППО.
Комплекс використовує кілька типів ракет для ураження об'єктів на різних дистанціях та висотах, що дозволяє боротися з багатозадачними та різнорідними загрозами.
