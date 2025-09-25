Две большие цели ударов по авиации РФ в Крыму: к чему приближаются ВСУ

Украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины. О чем говорят систематические удары по авиации РФ в Крыму? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

Враг может "ставить на "Каче" крест

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил в эфире "Киев 24", что российская противовоздушная оборона аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму оказалась неготовой к тактике действий украинских ударных дронов. Российским захватчикам нужно или попрощаться с этим аэродромом, или ожидать новых потерь авиационной техники.

"Удары по "Каче" сопровождаются феерическими рейдами наших морских и не только морских дронов на Сочи, Туапсе, Новороссийск. Мало того, что Новороссийск – это теперь главная военно-морская база россиян, которые сбежали из Крыма, но это и главные нефтеналивные порты России, где происходит перегрузка нефти... на те самые танкеры "теневого" флота", — подчеркнул эксперт.

По словам Лакийчука, враг может либо "ставить на "Каче" крест" и передислоцировать технику оттуда, либо оставить все, как есть.

У Эксперт подчеркнул, что противовоздушная оборона оккупантов "оказалась дырявой".

"Точнее, она оказалась не дырявой, она оказалась неподготовленной к тем способам действий, которые использовали наши разведки, наши спецслужбы для нанесения ударов в глубоком тылу врага", — заметил Лакийчук.

Силы обороны пытаются подойти ближе к Новороссийску

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире "24 Канала", что украинские защитники активно бьют по российской авиации во временно оккупированном Крыму. Таким образом Украина пытается пробить себе "автостраду" в Черном море.

Эксперт уточнил что российская авиация пока имеет возможность влиять на ситуацию в море вблизи Крымского полуострова.

Экс-сотрудник СБУ предположил, какие две большие цели имеют украинские военные. Первая цель – лишить россиян возможности отгружать нефть из порта Новороссийск. То есть чем больше наших катеров там будет, тем меньше нефти будет отгружаться.

Вторая цель – закрыть в портах Новороссийска и Абхазии Черноморский флот России. Конечно, задача максимум уничтожить его, но задача минимум – заблокировать флот в этих портах, потому что там есть определенное количество носителей ракет "Калибр".

Эксперт говорит, что Силы обороны, скорее всего, пытаются пробить путь украинским катерам вглубь территории России ближе к Новороссийску, ликвидируя всю авиацию, которая может в свою очередь уничтожать украинские катера.

"Российские военные говорят, что самолеты амфибии, которые удалось уничтожить, были последними образцами на планете. Кроме того, всего было около 10 – 12 пилотов, которые могли управлять этими самолетами. Амфибии могли сопровождать наши катера, атаковать их и уничтожать", – предположил Ступак.

Читайте также на портале "Комментарии" — больше не будет атаковать Запорожье: какой самолет сбили ВСУ.



