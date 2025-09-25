logo

RU UA
Главная Новости Общество Война с Россией Очередная добыча ГУР: что удалось «поджарить» в этот раз в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередная добыча ГУР: что удалось «поджарить» в этот раз в Крыму

ГУР поразило два российских транспортных самолета Ан-26 и две РЛС в Крыму

25 сентября 2025, 09:29
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Очередная добыча ГУР: что удалось «поджарить» в этот раз в Крыму

ГУР поразило два российских транспортных самолета Ан-26. Фото: из открытых источников

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" сожгли два транспортных самолета Ан-26, которые находились на аэродроме российских захватчиков.

Кроме авиации, под удар попали и объекты противовоздушной обороны. "Призраки" поразили российскую радиолокационную станцию надводной обстановки, а также береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Читайте также на портале "Комментарии" — Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удары по Запорожью.

Также издание "Комментарии" сообщало – в сети продолжают обсуждать новость о том, что на территории временно оккупированного Крыма ГУР Минобороны уничтожило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире на "Суспильном" назвал это существенной потерей для россиян, в частности для способности Черноморского флота обнаруживать цели в акватории. Эксперт отметил, что эти суда – очень старые, изготовленные в 1960-х годах. 

По словам Криволапа, "Чайки" даже могут приземляться на воду, если нет сильных штормов. К тому же этих самолетов осталось очень мало – 4-6. А оснащены они дорогой аппаратурой для обнаружения лодок, подводных лодок, судов и так далее на территории любой акватории. Константин Криволап отметил, если из четырех или шести машин две поражены, то это неплохой результат.




Источник: https://t.me/DIUkraine/6971
