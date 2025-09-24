logo

Крым начали расчищать: о чем говорит уничтожение 2 из 6 российских «Чаек»

РФ потеряла до 50% способностей

24 сентября 2025, 09:20
В сети продолжают обсуждать новость о том, что на территории временно оккупированного Крыма ГУР Минобороны уничтожило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". В чем важность такого удара? О чем говорят потери РФ в Крыму? Издание "Комментарии" разбиралось этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Разведчики уничтожили корабли, которые мешали свободно перемещаться ВСУ в пространстве 

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире на "Суспильном" назвал это существенной потерей для россиян, в частности для способности Черноморского флота обнаруживать цели в акватории. Эксперт отметил, что эти суда – очень старые, изготовленные в 1960-х годах.

По словам Криволапа, "Чайки" даже могут приземляться на воду, если нет сильных штормов. К тому же этих самолетов осталось очень мало – 4-6. А оснащены они дорогой аппаратурой для обнаружения лодок, подводных лодок, судов и так далее на территории любой акватории.

Константин Криволап отметил, если из четырех или шести машин две поражены, то это неплохой результат.

"Можно сделать вывод, что Крым достаточно существенно расчищается для того, чтобы можно было наносить более мощные и серьезные удары. Будем это видеть. Я думаю, это скоро уже будет", – отметил эксперт.

Он пояснил, разведчики уничтожили корабли, которые мешали свободно перемещаться ВСУ в пространстве – на воде, в воздухе и на суше. Криволап предположил, что произошло поражение в Каче, ведь там находится старая база, и что атаковали "Чайки" с помощью морских дронов Magura, с которых запустили FPV.

Болезненная потеря для РФ

Эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце в эфире "Radio NV" заявил, что в Крыму действительно были уничтожены два редких российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и это достаточно болезненная потеря для врага.

"Эти самолеты, как правило, могли осуществлять соответствующие задачи и в том числе обеспечивать патрулирование морской акватории. И с точки зрения возможности обнаружения надводных целей, в том числе и подводных. В результате потери таких самолетов способности России по своевременному обнаружению и противодействию безэкипажным катерам станут существенно ниже. Это означает, что в следующих этапах мы сможем увидеть более результативную и продуктивную работу именно украинских безэкипажных морских платформ", — отметил Долинце.

Эксперт добавил, что таких самолетов у россиян осталось не так много, поскольку Москва изготавливала их еще в 60-х годах. И построить новые самолеты такого типа Россия на сегодня не сможет, считает Долинце.

Он добавил, учитывая, что в боеспособном состоянии было только шесть самолетов, но, как правило, часть из самолетов может находиться на техническом обслуживании, ремонте. Как правило, количество самолетов, доступных для выполнения боевых задач, обычно не превышает 60% от того количества, которое есть. То есть, фактически может идти, что Россия потеряла 50% этих возможностей осуществлять мониторинг надводного и подводного пространства на дальности до 600 км.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США намекнули, что во время атаки на Крым Украина могла уничтожить топовых чиновников.




