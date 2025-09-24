Крим почали розчищати: про що говорить знищення 2 із 6 російських «Чайок»

У мережі продовжують обговорювати новину про те, що на території тимчасово окупованого Криму ГУР Міноборони знищило два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". У чому важливість такого удару? Про що говорять втрати РФ у Криму? Видання "Коментарі" розбиралося в цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка". Фото: з відкритих джерел

Розвідники знищили кораблі, які заважали вільно переміщатися ЗСУ у просторі

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі на "Суспільному" назвав це суттєвою втратою для росіян, зокрема, для здатності Чорноморського флоту виявляти цілі в акваторії. Експерт зазначив, що ці судна – дуже старі, виготовлені у 1960-х роках.

За словами Криволапа, "Чайки" навіть можуть приземлятися на воду, якщо немає сильних штормів. До того ж, цих літаків залишилося дуже мало – 4-6. А оснащені вони дорогою апаратурою для виявлення човнів, підводних човнів, суден тощо на території будь-якої акваторії.

Костянтин Криволап зазначив, якщо з чотирьох чи шести машин дві вражені, то це непоганий результат.

"Можна зробити висновок, що Крим досить суттєво розчищається для того, щоб можна було завдавати потужніших та серйозніших ударів. Будемо це бачити. Я думаю, це скоро вже буде", – наголосив експерт.

Він пояснив, що розвідники знищили кораблі, які заважали вільно переміщуватися ЗСУ у просторі — на воді, у повітрі й на суші. Криволап припустив, що відбулося ураження у Качі, адже там знаходиться стара база, і що атакували "Чайки" за допомогою морських дронів Magura, з яких запустили FPV.

Болюча втрата для РФ

Експерт з авіаційного ринку Богдан Долинце в ефірі "Radio NV" заявив, що в Криму справді було знищено два рідкісні російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" і це досить болюча втрата для ворога.

"Ці літаки, як правило, могли здійснювати відповідні завдання і в тому числі забезпечувати патрулювання морської акваторії. І з точки зору можливості виявлення надводних цілей, в тому числі й підводних. В результаті втрати таких літаків спроможності Росії по своєчасному виявленню та протидії безекіпажним катерам стануть суттєво нижчими. Це означає, що в наступних етапах ми зможемо побачити більш результативну і продуктивну роботу саме українських безекіпажних морських платформ", – сказав Долінце.

Експерт додав, що таких літаків у росіян залишилося не так багато, оскільки Москва виготовляла їх у 60-х роках. І збудувати нові літаки такого типу Росія на сьогодні не зможе, вважає Долинце.

Він додав, враховуючи, що в боєздатному стані було лише шість літаків, але, як правило, частина літаків може перебувати на технічному обслуговуванні, ремонті. Як правило, кількість літаків, доступних для виконання бойових завдань, зазвичай не перевищує 60% від кількості, яка є. Тобто фактично може йти, що Росія втратила 50% цих можливостей здійснювати моніторинг надводного та підводного простору на дальності до 600 км.

