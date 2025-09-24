Крим почали розчищати: про що говорить знищення 2 із 6 російських «Чайок»

Рубрики
У мережі продовжують обговорювати новину про те, що на території тимчасово окупованого Криму ГУР Міноборони знищило два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". У чому важливість такого удару? Про що говорять втрати РФ у Криму? Видання "Коментарі" розбиралося в цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Літак-амфібія Бе-12 "Чайка". Фото: з відкритих джерел
Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі на "Суспільному" назвав це суттєвою втратою для росіян, зокрема, для здатності Чорноморського флоту виявляти цілі в акваторії. Експерт зазначив, що ці судна – дуже старі, виготовлені у 1960-х роках.
За словами Криволапа, "Чайки" навіть можуть приземлятися на воду, якщо немає сильних штормів. До того ж, цих літаків залишилося дуже мало – 4-6. А оснащені вони дорогою апаратурою для виявлення човнів, підводних човнів, суден тощо на території будь-якої акваторії.
Костянтин Криволап зазначив, якщо з чотирьох чи шести машин дві вражені, то це непоганий результат.
Він пояснив, що розвідники знищили кораблі, які заважали вільно переміщуватися ЗСУ у просторі — на воді, у повітрі й на суші. Криволап припустив, що відбулося ураження у Качі, адже там знаходиться стара база, і що атакували "Чайки" за допомогою морських дронів Magura, з яких запустили FPV.
Експерт з авіаційного ринку Богдан Долинце в ефірі "Radio NV" заявив, що в Криму справді було знищено два рідкісні російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" і це досить болюча втрата для ворога.
Експерт додав, що таких літаків у росіян залишилося не так багато, оскільки Москва виготовляла їх у 60-х роках. І збудувати нові літаки такого типу Росія на сьогодні не зможе, вважає Долинце.
Він додав, враховуючи, що в боєздатному стані було лише шість літаків, але, як правило, частина літаків може перебувати на технічному обслуговуванні, ремонті. Як правило, кількість літаків, доступних для виконання бойових завдань, зазвичай не перевищує 60% від кількості, яка є. Тобто фактично може йти, що Росія втратила 50% цих можливостей здійснювати моніторинг надводного та підводного простору на дальності до 600 км.
