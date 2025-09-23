logo

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США намекнули, что во время атаки на Крым Украина могла уничтожить топовых чиновников
commentss НОВОСТИ Все новости

В США намекнули, что во время атаки на Крым Украина могла уничтожить топовых чиновников

В ISW отмечают, российские топ-чиновники могли попасть под удар во время атаки на Крым

23 сентября 2025, 11:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские войска, с большой вероятностью, нанесли удар по высокопоставленным российским чиновникам во время атаки на оккупированный Крым в ночь с 21 на 22 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США намекнули, что во время атаки на Крым Украина могла уничтожить топовых чиновников

Атака на Крым. Фото: из открытых источников

"Министерство обороны России 22 сентября заявило, что украинские войска нанесли удар по курортной зоне в оккупированном Крыму, убив двух и ранив 15 человек. Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 22 сентября заявил, что украинские войска нанесли удар по санаторию в оккупированном Форосе, Крым", — говорится в отчете.

Аналитики обратили внимание на сообщения нескольких российских источников, которые указали, что в санатории состоялась закрытая частная вечеринка, и что высокопоставленные российские чиновники, возможно, включая военных, присутствовали во время удара.

Отдельно подтвержден удар по аэродрому вблизи оккупированной Качи. Главное управление разведки Украины заявило, что были уничтожены два морских патрульных самолета Бе-12 и вертолет Ми-8, что подтверждают и геолокационные кадры.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин сознательно забросил тему с переговорами с США по контролю над вооружениями. Таким образом Кремль пытается сблизить страны и получить уступки от Вашингтона по войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – спецподразделение "Призраки" Главного управления разведки Украины за последние дни провело серию точных атак по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Это может стать операцией, которая открывает путь в Крым для нового подводного дрона Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defence Express.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-22-2025
Теги:

Новости

Все новости