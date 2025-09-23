У США натякнули, що під час атаки на Крим Україна могла знищити топових чиновників

Українські війська, з великою ймовірністю, завдали удару високопоставленим російським чиновникам під час атаки на окупований Крим у ніч з 21 на 22 вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Атака на Крим Фото: з відкритих джерел

"Міністерство оборони Росії 22 вересня заявило, що українські війська завдали удару по курортній зоні в окупованому Криму, вбивши двох та поранивши 15 осіб. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 22 вересня заявив, що українські війська завдали удару по санаторію в окупованому Форосі, Крим", — йдеться у звіті.

Аналітики звернули увагу на повідомлення кількох російських джерел, які вказали, що в санаторії відбулася закрита приватна вечірка, і що високопосадовці, можливо, включаючи військових, були присутні під час удару.

Окремо підтверджено удар по летовищу поблизу окупованої Качі. Головне управління розвідки України заявило, що було знищено два морські патрульні літаки Бе-12 і вертоліт Мі-8, що підтверджують і геолокаційні кадри.

