logo_ukra

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США натякнули, що під час атаки на Крим Україна могла знищити топових чиновників
commentss НОВИНИ Всі новини

У США натякнули, що під час атаки на Крим Україна могла знищити топових чиновників

В ISW зазначають, що російські топ-чиновники могли потрапити під удар під час атаки на Крим.

23 вересня 2025, 11:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські війська, з великою ймовірністю, завдали удару високопоставленим російським чиновникам під час атаки на окупований Крим у ніч з 21 на 22 вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У США натякнули, що під час атаки на Крим Україна могла знищити топових чиновників

Атака на Крим Фото: з відкритих джерел

"Міністерство оборони Росії 22 вересня заявило, що українські війська завдали удару по курортній зоні в окупованому Криму, вбивши двох та поранивши 15 осіб. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 22 вересня заявив, що українські війська завдали удару по санаторію в окупованому Форосі, Крим", — йдеться у звіті.

Аналітики звернули увагу на повідомлення кількох російських джерел, які вказали, що в санаторії відбулася закрита приватна вечірка, і що високопосадовці, можливо, включаючи військових, були присутні під час удару.

Окремо підтверджено удар по летовищу поблизу окупованої Качі. Головне управління розвідки України заявило, що було знищено два морські патрульні літаки Бе-12 і вертоліт Мі-8, що підтверджують і геолокаційні кадри.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін свідомо закинув тему з переговорами зі США щодо контролю над озброєннями. Таким чином Кремль намагається зблизити країни та отримати поступки від Вашингтона щодо війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також видання "Коментарі" повідомляло – спецпідрозділ "Привиди" Головного управління розвідки України за останні дні провів серію точних атак по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Це може стати операцією, яка відкриває шлях до Криму для нового підводного дрону України. Як передає портал "Коментарі", про це пише Defence Express.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-22-2025
Теги:

Новини

Всі новини