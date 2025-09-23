У США натякнули, що під час атаки на Крим Україна могла знищити топових чиновників

Рубрики
Українські війська, з великою ймовірністю, завдали удару високопоставленим російським чиновникам під час атаки на окупований Крим у ніч з 21 на 22 вересня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Атака на Крим
Аналітики звернули увагу на повідомлення кількох російських джерел, які вказали, що в санаторії відбулася закрита приватна вечірка, і що високопосадовці, можливо, включаючи військових, були присутні під час удару.
Окремо підтверджено удар по летовищу поблизу окупованої Качі. Головне управління розвідки України заявило, що було знищено два морські патрульні літаки Бе-12 і вертоліт Мі-8, що підтверджують і геолокаційні кадри.
