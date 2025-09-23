В США рассказали о новом плане Путина, как получить уступки в войне

Российский диктатор Владимир Путин сознательно забросил тему с переговорами с США по контролю над вооружениями. Таким образом Кремль пытается сблизить страны и получить уступки от Вашингтона по войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин пытается давить на администрацию Трампа, чтобы она начала переговоры по контролю над вооружениями, чтобы способствовать сближению между США и Россией и получить уступки от Соединенных Штатов относительно войны в Украине, как и прогнозировала ISW в августе 2025 года", — считают американские аналитики.

ISW обращает внимание, как Путин ранее прогнозировал, что реализация Штатами его инициативы "Новый СНВ" в сочетании с другими шагами по нормализации отношений может создать атмосферу, "благоприятную для предметного стратегического диалога" с США.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль выдвигает перед США перспективу двусторонних переговоров по контролю над вооружениями, чтобы обеспечить желаемые требования России в Украине и отвлечь от РФ ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах", — сообщили в Институте изучения войны.

Также аналитики обращают внимание, что Россия пытается спровоцировать эскалацию в последние месяцы, в частности путем выхода из Договора о РСМД в августе 2025 года, чтобы заставить администрацию президента США начать переговоры по контролю над вооружениями.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на какие-либо угрозы. По его словам, этот ответ будет "не на словах", а благодаря "военно-техническим мероприятиям".

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ сделал ряд заявлений, в частности в очередной раз обвинил Запад якобы в "деградации" ситуации в мире, а также напомнил об окончании договора о ядерном разоружении.



