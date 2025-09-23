У США розповіли про новий план Путіна, як отримати поступки у війні

Рубрики
Російський диктатор Володимир Путін свідомо закинув тему з переговорами зі США щодо контролю над озброєннями. Таким чином Кремль намагається зблизити країни та отримати поступки від Вашингтона щодо війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
ISW звертає увагу, як Путін раніше прогнозував, що реалізація Штатами його ініціативи "Новий СНО" у поєднанні з іншими кроками щодо нормалізації відносин може створити атмосферу, "сприятливу для предметного стратегічного діалогу" зі США.
Також аналітики звертають увагу, що Росія намагається спровокувати ескалацію останніми місяцями, зокрема шляхом виходу з Договору про РСМД у серпні 2025 року, щоб змусити адміністрацію президента США розпочати переговори щодо контролю над озброєннями.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які погрози. За його словами, ця відповідь буде "не на словах", а завдяки "військово-технічним заходам".
Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ зробив низку заяв, зокрема в чергове звинуватив Захід нібито в "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.