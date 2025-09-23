logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У США розповіли про новий план Путіна, як отримати поступки у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

У США розповіли про новий план Путіна, як отримати поступки у війні

В ISW зазначають, Путін намагається тиснути на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала переговори щодо контролю над озброєннями

23 вересня 2025, 09:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін свідомо закинув тему з переговорами зі США щодо контролю над озброєннями. Таким чином Кремль намагається зблизити країни та отримати поступки від Вашингтона щодо війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У США розповіли про новий план Путіна, як отримати поступки у війні

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Путін намагається тиснути на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала переговори щодо контролю над озброєннями, щоб сприяти зближенню між США та Росією та отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни в Україні, як і прогнозувала ISW у серпні 2025 року", — вважають американські аналітики.

ISW звертає увагу, як Путін раніше прогнозував, що реалізація Штатами його ініціативи "Новий СНО" у поєднанні з іншими кроками щодо нормалізації відносин може створити атмосферу, "сприятливу для предметного стратегічного діалогу" зі США.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль висуває перед США перспективу двосторонніх переговорів щодо контролю над озброєннями, щоб забезпечити бажані вимоги Росії в Україні та відвернути від РФ відповідальність за відсутність прогресу у мирних переговорах", — повідомили в Інституті вивчення війни.

Також аналітики звертають увагу, що Росія намагається спровокувати ескалацію останніми місяцями, зокрема шляхом виходу з Договору про РСМД у серпні 2025 року, щоб змусити адміністрацію президента США розпочати переговори щодо контролю над озброєннями.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які погрози. За його словами, ця відповідь буде "не на словах", а завдяки "військово-технічним заходам".

Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ зробив низку заяв, зокрема в чергове звинуватив Захід нібито в "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-22-2025/
