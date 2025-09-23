ГУР готовится ударить по Крыму новым мощным оружием: детали

Спецподразделение "Призраки" Главного управления разведки Украины за последние дни провело серию точных атак по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Это может стать операцией, которая открывает путь в Крым для нового подводного дрона Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defence Express.

Дрон Toloka. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что 21 сентября сообщалось об уничтожении трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции 55Ж6У "Небо-У".

22 сентября стало известно о поражении еще одного Ми-8 и двух редких противолодочных самолетов Бе-12.

Отмечается, что Бе-12 – советские машины, первый полет которых состоялся еще в 1960 году. Несмотря на возраст, их до сих пор использует Черноморский флот РФ. Всего в строю оставалось не более шести таких самолетов, которые применяли для патрулирования акватории и поиска подводных лодок.

Эксперты отмечают, что вывод из строя Бе-12 может иметь сразу несколько объяснений: уменьшение возможностей РФ в борьбе с украинскими беспилотными системами; создание условий для действий новых украинских подводных дронов "Толока", которые недавно были представлены во Львове; ликвидация угрозы от патрулей, отслеживающих надводные морские дроны типа "Магура" или Sea Baby.

Аналитики обращают внимание, что удары украинских разведчиков не только наносят ощутимые потери ЧФ РФ, но и открывают путь для активного применения украинских морских дронов в Черном море.

