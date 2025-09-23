logo

Война с Россией ГУР готовится ударить по Крыму новым мощным оружием: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР готовится ударить по Крыму новым мощным оружием: детали

Defence Express пишет о том, что удары по редкой авиации РФ в Крыму: ГУР расчищает путь для "Толоки"

23 сентября 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецподразделение "Призраки" Главного управления разведки Украины за последние дни провело серию точных атак по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Это может стать операцией, которая открывает путь в Крым для нового подводного дрона Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defence Express.

ГУР готовится ударить по Крыму новым мощным оружием: детали

Дрон Toloka. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что 21 сентября сообщалось об уничтожении трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции 55Ж6У "Небо-У".

22 сентября стало известно о поражении еще одного Ми-8 и двух редких противолодочных самолетов Бе-12.

Отмечается, что Бе-12 – советские машины, первый полет которых состоялся еще в 1960 году. Несмотря на возраст, их до сих пор использует Черноморский флот РФ. Всего в строю оставалось не более шести таких самолетов, которые применяли для патрулирования акватории и поиска подводных лодок.

Эксперты отмечают, что вывод из строя Бе-12 может иметь сразу несколько объяснений: уменьшение возможностей РФ в борьбе с украинскими беспилотными системами; создание условий для действий новых украинских подводных дронов "Толока", которые недавно были представлены во Львове; ликвидация угрозы от патрулей, отслеживающих надводные морские дроны типа "Магура" или Sea Baby.

Аналитики обращают внимание, что удары украинских разведчиков не только наносят ощутимые потери ЧФ РФ, но и открывают путь для активного применения украинских морских дронов в Черном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские разведчики впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

По данным ГУР, 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".




Источник: https://defence-ua.com/news/gur_rozchistiv_shljah_dlja_toloki_chi_je_prostishe_pojasnennja_znischennja_be_12_u_okupovanomu_krimu-20295.html
