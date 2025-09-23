ГУР готовится ударить по Крыму новым мощным оружием: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Спецподразделение "Призраки" Главного управления разведки Украины за последние дни провело серию точных атак по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Это может стать операцией, которая открывает путь в Крым для нового подводного дрона Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defence Express.
Дрон Toloka. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что 21 сентября сообщалось об уничтожении трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции 55Ж6У "Небо-У".
22 сентября стало известно о поражении еще одного Ми-8 и двух редких противолодочных самолетов Бе-12.
Отмечается, что Бе-12 – советские машины, первый полет которых состоялся еще в 1960 году. Несмотря на возраст, их до сих пор использует Черноморский флот РФ. Всего в строю оставалось не более шести таких самолетов, которые применяли для патрулирования акватории и поиска подводных лодок.
Эксперты отмечают, что вывод из строя Бе-12 может иметь сразу несколько объяснений: уменьшение возможностей РФ в борьбе с украинскими беспилотными системами; создание условий для действий новых украинских подводных дронов "Толока", которые недавно были представлены во Львове; ликвидация угрозы от патрулей, отслеживающих надводные морские дроны типа "Магура" или Sea Baby.
Аналитики обращают внимание, что удары украинских разведчиков не только наносят ощутимые потери ЧФ РФ, но и открывают путь для активного применения украинских морских дронов в Черном море.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские разведчики впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.
По данным ГУР, 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".