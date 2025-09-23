logo_ukra

ГУР готується вдарити по Криму новою потужною зброєю: деталі
ГУР готується вдарити по Криму новою потужною зброєю: деталі

Defence Express пише про те, що удари по рідкісній авіації РФ у Криму: ГУР розчищає шлях для "Толоки"

23 вересня 2025, 08:00
Спецпідрозділ "Привиди" Головного управління розвідки України за останні дні провів серію точних атак по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Це може стати операцією, яка відкриває шлях до Криму для нового підводного дрону України. Як передає портал "Коментарі", про це пише Defence Express.

ГУР готується вдарити по Криму новою потужною зброєю: деталі

Дрон Toloka. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що 21 вересня повідомлялося про знищення трьох вертольотів Мі-8 та радіолокаційної станції 55Ж6У "Небо-У".

22 вересня стало відомо про поразку ще одного Мі-8 та двох рідкісних протичовнових літаків Бе-12.

Зазначається, що Бе-12 – радянські машини, перший політ яких відбувся ще 1960 року. Незважаючи на вік, їх досі використовується Чорноморський флот РФ. Загалом у строю залишалося трохи більше шести таких літаків, які застосовували для патрулювання акваторії та пошуку підводних човнів.

Експерти зазначають, що виведення з ладу Бе-12 може одразу мати кілька пояснень: зменшення можливостей РФ у боротьбі з українськими безпілотними системами; створення умов для дій нових українських підводних дронів "Толока", які нещодавно були представлені у Львові; ліквідація загрози від патрулів, що відстежують надводні морські дрони типу "Магура" або Sea Baby.

Аналітики звертають увагу, що удари українських розвідників не лише завдають відчутних втрат ЧФ РФ, а й відкривають шлях для активного застосування українських морських дронів у Чорному морі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські розвідники вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталося у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України.

За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" спіймали два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".




