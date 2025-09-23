ГУР готується вдарити по Криму новою потужною зброєю: деталі

Спецпідрозділ "Привиди" Головного управління розвідки України за останні дні провів серію точних атак по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Це може стати операцією, яка відкриває шлях до Криму для нового підводного дрону України. Як передає портал "Коментарі", про це пише Defence Express.

Дрон Toloka. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що 21 вересня повідомлялося про знищення трьох вертольотів Мі-8 та радіолокаційної станції 55Ж6У "Небо-У".

22 вересня стало відомо про поразку ще одного Мі-8 та двох рідкісних протичовнових літаків Бе-12.

Зазначається, що Бе-12 – радянські машини, перший політ яких відбувся ще 1960 року. Незважаючи на вік, їх досі використовується Чорноморський флот РФ. Загалом у строю залишалося трохи більше шести таких літаків, які застосовували для патрулювання акваторії та пошуку підводних човнів.

Експерти зазначають, що виведення з ладу Бе-12 може одразу мати кілька пояснень: зменшення можливостей РФ у боротьбі з українськими безпілотними системами; створення умов для дій нових українських підводних дронів "Толока", які нещодавно були представлені у Львові; ліквідація загрози від патрулів, що відстежують надводні морські дрони типу "Магура" або Sea Baby.

Аналітики звертають увагу, що удари українських розвідників не лише завдають відчутних втрат ЧФ РФ, а й відкривають шлях для активного застосування українських морських дронів у Чорному морі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські розвідники вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталося у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України.

За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" спіймали два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".



