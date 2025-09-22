Какие самолеты впервые в истории уничтожили бойцы ГУР

Украинские разведчики впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

Самолет-амфибия Бе-12 "Чайка". Фото: из открытых источников

По данным ГУР, 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

"Это первое поражение Бе-12 в истории", — отметили в украинской разведке.

Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Стоит отметить, самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" – это советский противолодочный самолет, созданный в 1960-х годах в КБ Берева. Он способен взлетать как с суши, так и с водной поверхности. Основное назначение самолета — обнаружение, сопровождение и уничтожение подводных лодок, а также поисково-спасательные операции. Бе-12 оснащен гидроакустическими буями, магнитометром, радиолокационными станциями и может нести торпеды, глубинные бомбы и другое специализированное вооружение.

Несмотря на свой возраст, Бе-12 оставался в составе российской морской авиации, в частности на Черном море. Из-за ограниченного количества и сложности обслуживания этот самолет считается редким и дорогим в использовании, ведь оборудование для противолодочной борьбы является ценным даже сегодня. Именно поэтому уничтожение двух таких самолетов украинскими силами в Крыму стало событием, имеющим символическое и практическое значение — РФ потеряла уникальные образцы техники, которые невозможно быстро восстановить.

